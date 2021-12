Elektrische automaker Rivian verlieslijdend, bouwt nieuwe fabriek

De Amerikaanse maker van elektrische auto’s Rivian heeft in het afgelopen kwartaal rode cijfers geschreven vanwege de hoge kosten om de productie op gang te krijgen. Volgens Rivian verloopt dat proces moeilijker dan gedacht en zal de productiedoelstelling voor dit jaar dan ook niet gehaald worden. Rivian kondigde ook een plan aan om een nieuwe fabriek te bouwen.

Het is voor het eerst dat Rivian als beursgenoteerd bedrijf met cijfers naar buiten kwam. Het bedrijf kreeg in november een notering op Wall Street, waarbij het aandeel zeer sterk steeg en Rivian meer waard werd dan traditionele Amerikaanse autofabrikanten als Ford Motor en General Motors (GM). Het was bovendien de grootste beursgang in New York van dit jaar, met een opbrengst van bijna 12 miljard dollar. Het Californische Rivian wordt gezien als een mogelijke uitdager van het veel grotere Tesla.

Maar topman R.J. Scaringe van Rivian erkende bij de publicatie van de kwartaalcijfers dat het lastig is om de productie sterk te verhogen. Het bedrijf denkt dan ook dat die “enkele honderden” auto’s minder zal zijn dan de doelstelling van 1200 stuks tegen het einde van dit jaar. Rivian begon in september met leveringen van zijn pick-up, de R1T en deze maand werd begonnen van leveringen van zijn SUV, de R1S. Het bedrijf heeft daarnaast een bestelling van 100.000 elektrische busjes door Amazon, dat een grote aandeelhouder van de autobouwer is.

De onderneming leed afgelopen kwartaal een nettoverlies van 1,2 miljard dollar, op een omzet van slechts 1 miljoen dollar. Om de groei te versnellen gaat Rivian nu een nieuwe fabriek bouwen in de Amerikaanse staat Georgia. Die gaat 5 miljard dollar kosten en werk bieden aan meer dan 7500 mensen. De productiecapaciteit moet 400.000 auto’s per jaar gaan bedragen en vanaf 2024 zou de productie moeten beginnen.

Rivian heeft al een fabriek in de staat Illinois. Daar moet de productiecapaciteit worden verhoogd van 150.000 naar 200.000 auto’s per jaar. Het bedrijf zou ook kijken naar een fabriek in Europa, mogelijk in het Verenigd Koninkrijk. Er gaan ook geruchten dat Rivian contact heeft gehad met het Nederlandse industrieconcern VDL Group, het moederbedrijf van de autofabriek VDL Nedcar in Born.