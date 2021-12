FedEx stijgt, Rivian keldert op lager Wall Street

FedEx werd vrijdag flink hoger gezet op de beurs in New York dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de pakketbezorger. Beleggers konden de resultaten van de maker van elektrische voertuigen Rivian echter niet waarderen en gooiden het aandeel in de uitverkoop. De technologiebedrijven stonden opnieuw onder druk na de zware koersverliezen in de sector een dag eerder.

De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten een gemengd beeld zien. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1 procent lager op 35.552 punten. De brede S&P 500 ging ook 1 procent omlaag tot 4622 punten. De Nasdaq zakte 1,2 procent tot 15.001 punten. De techgraadmeter zakte donderdag 2,5 procent en leed daarmee het grootste dagverlies sinds september.

FedEx won 8,1 procent. De pakketvervoerder boekte afgelopen kwartaal minder winst door hogere personeelskosten. Ook de transportkosten namen toe door de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen. De omzet steeg wel door de hogere prijzen die het bedrijf in rekening kon brengen voor vrachtvervoer.

Rivian kelderde 12,5 procent. Het bedrijf, dat in november een notering kreeg op Wall Street, leed afgelopen kwartaal een nettoverlies van 1,2 miljard dollar vanwege de hoge kosten om de productie op gang te krijgen. Volgens Rivian verloopt dat proces moeilijker dan gedacht en zal de productiedoelstelling voor dit jaar niet gehaald worden. Het bedrijf, dat wordt gezien als een mogelijke uitdager van het veel grotere Tesla, zag de aandelenkoers in de afgelopen weken sterk stijgen en werd meer waard dan traditionele autofabrikanten als Ford Motor en General Motors (GM).

Biogen zakte 0,4 procent. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) laat het Alzheimermedicijn dat de Amerikaanse farmaceut samen met zijn Japanse partner Eisai heeft ontwikkeld niet toe op de Europese markt. De werkzaamheid van het medicijn Aducanumab, dat eerder dit jaar wel in de VS op de markt kwam, is volgens de toezichthouder nog niet aangetoond en het middel is ook niet veilig genoeg.

Amazon verloor 1,6 procent. De Indiase toezichthouder heeft de goedkeuring die in 2019 werd gegeven voor de deal van Amazon om te investeren in een onderdeel van Future Group voorlopig opgeschort. Ook krijgt het webwinkelconcern een boete van omgerekend bijna 27 miljoen dollar vanwege het achterhouden van informatie over de deal. Amazon moet binnen 60 dagen opnieuw de details van de transactie indienen om toestemming te krijgen.

De euro was 1,1305 dollar waard, tegen 1,1307 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent minder op 71,27 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 73,97 dollar per vat.