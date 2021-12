ING verwacht minder productie landbouw door stikstofbeleid

De agrarische sector zal komend jaar minder produceren dan dit jaar. Dat stelt het Economische Bureau van ING dat het aangescherpte stikstofbeleid als oorzaak aanwijst. Daardoor zal de productie van de veeteelt verder afnemen. In de akkerbouw en glastuinbouw gaan de productie en omzet wel omhoog.

Dit jaar stijgt de productie van de landbouw met 1,5 procent, volgens ING. Volgend jaar volgt een krimp van 0,5 procent. Dat is de eerste afname van de productie in vier jaar, want zelfs vorig jaar in het eerste coronajaar groeide de landbouwproductie, met 0,1 procent.

Behalve tegenwind van het stikstofbeleid hebben landbouwers ook te maken met hoge kosten voor met name energie en grondstoffen. Daardoor staan de winsten ook onder druk en dat zal volgend jaar nog wel geruime tijd zo blijven. Ook in de voedingsindustrie is dat te merken, aldus de ING-economen.

Tijdens de coronacrisis zijn veel mensen gezonder gaan eten, waardoor vooral veel meer groente en fruit werden verkocht. Ook bloemen en planten deden het goed omdat mensen meer tijd thuis doorbrachten. De aardappelmarkt had juist te lijden van de lockdowns. Veel aardappelen worden verwerkt tot frites en in de horeca geserveerd. In de pluimveesector is het momenteel lastig vanwege de vogelgriep.