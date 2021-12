Koersdruk Amsterdamse techsector voorzien na fors verlies Nasdaq

Op het Damrak zullen de technologiebedrijven vrijdag naar verwachting onder druk staan na het forse koersverlies van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. De signalen van de grote centrale banken dat het tijdperk van goedkoop geld mogelijk ten einde loopt en de rentes zullen worden verhoogd houden de markten in de greep.

De Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) namen deze week stappen om de coronasteun af te bouwen. De Bank of England ging nog een stap verder en verhoogde al de rente in het Verenigd Koninkrijk. De centrale banken hopen daarmee de hoge inflatie in hun gebieden te beteugelen.

De aandacht gaat dan ook uit naar het definitieve inflatiecijfer van de eurozone in november, dat later op de dag verschijnt. Uit voorlopige cijfers bleek dat de geldontwaarding in het eurogebied vorige maand met 4,9 procent is uitgekomen op het hoogste niveau in dertig jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren lager te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen openen.

In Tokio ging de Nikkei 1,8 procent lager het weekend in na het besluit van de Japanse centrale bank om de rente ongewijzigd te laten. Ook de steunprogramma’s bleven vrijwel intact. Wel gaat de bank vanaf april volgend jaar minder bedrijfsobligaties opkopen. De coronasteun voor kleinere bedrijven wordt daarentegen uitgebreid. In Japan is de inflatie in tegenstelling tot andere grote economieën nog altijd laag, waardoor de centrale bank geen haast heeft om de steunmaatregelen terug te schroeven.

Bij de bedrijven staan Air France-KLM en Airbus in de belangstelling. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie heeft een bestelling geplaatst voor honderd toestellen bij de Europese vliegtuigbouwer. Ook krijgt KLM een boete van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) omdat het bedrijf tijdens de coronacrisis te laat of niet rechtstreeks geld terugbetaalde voor geannuleerde vliegtickets.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway kondigde een samenwerking aan met de Britse onlinesupermarkt Asda voor de levering van boodschappen. NSI liet weten het winkelcentrum ’t Loon in Heerlen te hebben verkocht. Het vastgoedfonds rondde daarmee het in 2016 begonnen verkoopprogramma van al zijn winkelvastgoed af.

De euro was 1,1333 dollar waard, tegen 1,1307 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 71,71 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 74,46 dollar per vat.