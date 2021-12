Moederbedrijf Thuisbezorgd bezorgt boodschappen Britse supermarkt

Just Eat Takeaway (JET), het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd, gaat in Groot-Brittanniƫ boodschappen bezorgen voor supermarktketen Asda. Het is de eerste samenwerking van JET met een grote Britse supermarktketen. Topman Jitse Groen had al eerder laten doorschemeren dat zijn bedrijf na eerdere aarzeling toch wel interesse had in het bezorgen van boodschappen.

De samenwerking begint op vijf locaties, die begin volgend jaar bekend zullen worden gemaakt. JET en Asda willen dat in de loop van 2022 uitbreiden. Klanten van Just Eat, het Britse merk van JET, kunnen dan kiezen uit zo’n 1000 verschillende producten om te bestellen.

Just Eat en Asda werken al langer samen. De bezorgdienst levert pizza’s en andere maaltijden van Asda’s eigen restaurants bij klanten thuis af. Op het gebied van boodschappenbezorging werkt JET al samen met verschillende supermarkten en gemakswinkels in verschillende landen.