Moederbedrijf Thuisbezorgd schaarse stijger in fors lagere AEX

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd, was vrijdag een van de weinige winnaars in de AEX. De kans is groot dat er extra coronamaatregelen komen vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Restaurants blijven mogelijk langer dicht wat het bezorgbedrijf meer werk op kan leveren. De Amsterdamse aandelenbeurs eindigde juist zwaar in de min door zorgen over hogere rentes.

Just Eat Takeaway werd bijna 5 procent meer waard. Het Outbreak Management Team adviseert de Nederlandse regering strengere maatregelen te nemen tegen corona, zo bevestigden ingewijden. Ook op andere markten van de maaltijdbezorger lijkt het hard te gaan met de coronabesmettingen. Zo verwacht de Duitse minister voor Volksgezondheid een “enorme” vijfde golf van besmettingen in zijn land.

De AEX-index verloor 1,3 procent tot 771,70 punten, met forse verliezen voor verlichtingsbedrijf Signify en betalingsverwerker Adyen. Zij zakten respectievelijk 6,3 procent en 5,6 procent. Ook chipbedrijven ASML en ASMI zaten bij de verliezers. Relatief dure techaandelen hebben sterk te lijden onder de verwachting dat de rentes omhoog gaan. Veel centrale banken kondigden deze week aan hun coronanoodsteun, die geld goedkoop houdt, af te bouwen.

De MidKap beperkte het verlies tot 0,4 procent op 1.031,89 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1 procent, terwijl Londen licht hoger eindigde.

Ondertussen verergerde de liracrisis in Turkije. Daags na alweer een omstreden renteverlaging door de Turkse centrale bank verloor de nationale munt fors aan waarde. Dit zorgde voor zulke grote paniek op de beurs in Istanbul dat de handel twee keer automatisch werd stilgelegd.

Airbus steeg 2 procent in Parijs. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 1,8 procent) heeft een bestelling geplaatst voor honderd toestellen bij de Europese vliegtuigbouwer. In Milaan zakte EssilorLuxottica ruim 2 procent. Het brillenconcern en optiekbedrijf GrandVision verkopen de Italiaanse optiekketen VistaSì in Italië. Ook 75 winkels van GrandVision worden van de hand gedaan aan het Italiaanse Vision Group. De verkoop is het gevolg van de toezeggingen die EssilorLuxottica aan Brussel moest doen om GrandVision, het moederbedrijf van Pearle, over te mogen nemen.

De euro was 1,1276 dollar waard, tegen 1,1307 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 71,30 dollar. Brentolie werd 1,8 procent goedkoper op 73,66 dollar per vat.