Reuters: China wil dat Continental Litouwen boycot

China zet de Duitse toeleverancier voor autofabrikanten Continental onder druk om geen onderdelen meer te gebruiken die in Litouwen zijn gemaakt. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De Volksrepubliek vecht een diplomatiek conflict uit met het Oost-Europese land, dat Taiwan onlangs toestemming gaf om een diplomatieke post te openen in zijn hoofdstad Vilnius.

De opening van het Taiwanese kantoor, dat feitelijk neerkomt op een ambassade, ligt gevoelig omdat Taiwan door China wordt gezien als afvallige provincie. Beijing zet al langer landen onder druk om hun banden met het democratische Taiwan af te zwakken of te verbreken. Met de stappen tegen Continental laat China zien dat het bereid is om deze politieke twisten ook via het bedrijfsleven uit te vechten.

Continental heeft meerdere fabrieken in Litouwen, die onder andere elektronische onderdelen voor de bediening van deuren en stoelen maken. Het Duitse concern heeft wereldwijd klanten, waaronder Chinese bedrijven. Het bedrijf wilde niet reageren op de vraag of China druk uitoefent om een boycot van Litouwse componenten te bewerkstelligen.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse ontkent tegenover Reuters dat het Aziatische land multinationals onder druk zet om Litouwse leveranciers te mijden. Tegelijkertijd laat een woordvoerder weten dat bedrijven in China bedrijven uit Litouwen niet langer betrouwbaar vinden. “Litouwen moet naar zichzelf kijken om erachter te komen waarom Litouwse bedrijven het moeilijk hebben in China.”