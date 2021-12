Turkse lira daalt dag na renteverlaging opnieuw hard

De Turkse lira is vrijdag opnieuw sterk gedaald ten opzichte van de dollar en de euro. De munteenheid daalde een dag eerder al nadat de Turkse centrale bank de rente opnieuw verlaagde ondanks de hoge inflatie.

Op vrijdag was voor het eerst meer dan 16 lira nodig om een dollar te kopen. Daarna zette de daling stevig voort en benaderde de Turkse munt de grens van 17 stuks voor een dollar, waarmee de daling voor de dag 7,5 procent bedraagt. Voor een euro moeten voor het eerst 19 lira worden betaald.

De inflatie in Turkije is zeer hoog, maar onder druk van president Recep Tayyip Erdogan verlaagde de centrale bank sinds september herhaaldelijk de rente. De lira verloor in die periode meer dan de helft van zijn waarde. Sinds begin dit jaar werd de munteenheid al meer dan 55 procent minder waard. Interventies van de centrale bank om de lira te stutten haalden de afgelopen maand herhaaldelijk weinig uit.

De centrale bank gaf bij het laatste rentebesluit donderdag wel aan voorlopig geen ruimte te zien om de rente verder te verlagen. Een reactie daarop van Erdogan of de minister van Financiƫn is nog uitgebleven. Erdogan ziet de rente het liefst zo laag mogelijk omdat hij gelooft dat een hoge rente zorgt voor hogere prijzen. Gebruikelijk beleid van economen is juist het verhogen van de rente om de inflatie in bedwang te krijgen.