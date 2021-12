Kleine ondernemers sorteren voort op dreigende lockdown

Verschillende kleine ondernemers tonen voorafgaand aan de dreigende lockdown die naar verwachting later op zaterdag zal worden aangekondigd hun beste ondernemerszin. De verwachting is dat niet-essentiële winkels na zaterdag hun deuren een tijdlang moeten sluiten. De voorlopig laatste dag dat ze open zijn, is voor ondernemers reden om de deuren bijvoorbeeld eerder open te gooien en klanten alvast te wijzen op bezorgmogelijkheden die ze gaan aanbieden.

In Hoorn heeft de eigenaresse van Schutz Fashion haar winkels zaterdag eerder opengegooid. Ze heeft ook al het personeel opgeroepen om te komen werken. Klanten zijn via de Facebook-pagina van de winkel ook gewaarschuwd dat het mogelijk de laatste dag is om kerstaankopen te doen. Ook mode- en accessoirewinkel De Nimes in Rotterdam ging zaterdag een uur eerder open om klanten langer winkelplezier te bezorgen. En daarin staan de twee ondernemingen zeker niet alleen.

Ingrid Kuijpers, eigenaar van hardloopwinkel Run2Day in het centrum van Den Haag zegt vanwege de dreigende sluiting nu ook “noodgedwongen creatief te werk” te gaan om de spullen toch bij de klanten te kunnen brengen. Bijvoorbeeld door te gaan bezorgen. “We gaan weer over op een andere manier van de winkel runnen dus. We doen het er maar mee, helaas.” Ze merkt ook dat het zaterdagochtend in de stad al drukker was dan normaal.

In de gemeente Koggenland geven verschillende winkeliers aan dat ze bij een lockdown een bezorgservice zullen optuigen. Ook dat doen ze niet alleen in Noord-Holland. Door het hele land grijpen kleinere winkeliers terug naar de diensten, waar ze een jaar geleden ook al op terugvielen.

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) wijst erop dat winkeliers, en zeker de kleinere winkelbedrijven, straks wel de kans moeten krijgen om hun waren alsnog te kunnen slijten. Volgens directeur Eus Peters van RND zouden uitzonderingen via click and collect, het afhalen van onlinebestellingen, mogelijk moeten worden om voorraden de winkels uit te krijgen. Hij wijst daarbij ook op de mogelijkheid die de horeca op dat vlak heeft. Verder vindt hij dat winkelen op afspraak ingesteld moet worden. Daarmee zouden met name kleinere bedrijven zonder webshop geholpen zijn.

Volgens RND zouden de genoemde uitzonderingen ook kunnen helpen om de druk op de bezorgdiensten te verminderen. Door de coronacrisis is de druk op bezorgdiensten immens. Daartegenover zitten bij een harde lockdown straks weer 300.000 winkelmedewerkers noodgedwongen thuis. Verder dreigt een logistieke ramp, omdat er nog vele containers met goederen deze kant op komen. Zeker als ook de winkelvoorraden straks weer teruggestuurd zouden moeten worden naar de distributiecentra vanwege de run op onlineaankopen.

RND zegt dat winkels nooit een besmettingshaard van het virus zijn geweest. Winkelen kon en kan volgens Peters veilig.