Amazon: werknemers mogen telefoon bij zich houden op werkvloer

Werknemers van de Amerikaanse webwinkel Amazon mogen voorlopig toch hun mobiele telefoons bij zich houden op de werkvloer. Tijdens de pandemie was het eerdere verbod hierop losgelaten, maar Amazon wilde de regel per januari weer invoeren. Reden voor het terugdraaien zijn onder meer de omikronvariant van het coronavirus en zes werknemers van het bedrijf die na tornado’s overleden. Medewerkers hadden het bedrijf gevraagd om hun telefoons bij zich te mogen houden voor directe toegang tot informatie in het geval van nood.

Werknemers mogen “tot nadere orde” hun telefoons bij zich houden als ze aan het werk zijn, bevestigde een woordvoerster van de webwinkel. Jarenlang mochten werknemers van Amazon geen eigen telefoons mee de werkvloer opnemen. Die moesten ze voor hun dienst begon opbergen in een kluisje of in hun auto. Sommige bedrijven, met name in de industrie, zijn bang dat werknemers door hun telefoons kunnen worden afgeleid tijdens het werk. Dat zou kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

In Illinois stierven onlangs in een ingestort magazijn van Amazon zeker zes personen. Werknemers maakten zich daarna zorgen over het weer in werking treden van het verbod op mobiele telefoons op de Amazon-werkvloer. De werknemers willen op hun mobiel informatie kunnen opzoeken over bijvoorbeeld extreem weer, zonder tussenkomst van Amazon. Ook kunnen ze via hun mobiel met hulpverleners of familie communiceren als ze in een noodgeval vast zouden zitten, zeiden ze.

Amazon heeft intussen gezegd de instorting van het gebouw te onderzoeken en te bekijken hoe veiligheidsprocedures voor werknemers verbeterd kunnen worden.