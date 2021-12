Amerikaanse beleggers maken zich ook zorgen over opmars omikron

Beleggers op Wall Street maken zich net als hun collega’s in Europa zorgen over de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Daardoor zijn ook de olieprijzen flink gedaald. Het op losse schroeven staan van de economische plannen van president Joe Biden zorgde maandag eveneens voor onrust op de beurzen in New York, waar de belangrijkste graadmeters met duidelijke minnen de handel uit gingen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent in de min op 34.932,16 punten. De brede S&P 500 daalde 1,1 procent, tot 4568,02 punten, en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,2 procent tot 14.980,95 punten. Grote bedrijven als Caterpillar, Boeing en General Electric verloren allemaal terrein.

Omikron wordt op steeds meer plekken in de wereld aangetroffen. Biden heeft inmiddels wel gezegd dat hij de Verenigde Staten niet op slot wil gooien om een nieuwe golf coronabesmettingen te voorkomen. Volgens het Witte Huis is de president geen lockdown van plan, ondanks het oprukken van de omikronvariant. De markt reageerde verder op het nieuws dat de Democratische senator Joe Manchin verklaarde Bidens zogeheten Build Back Better-wetsvoorstel ter waarde van bijna 1800 miljard dollar (1540 miljard euro) niet te kunnen steunen. Daardoor gaan de plannen mogelijk niet door.

Vaccinmakers Moderna en Novavax stonden ook bij de verliezers met minnen tot zo’n 7 procent, ondanks positief nieuws voor de bedrijven. Volgens Moderna verhoogt een derde prik van zijn bestaande coronavaccin de bescherming tegen de omikronvariant. Het coronavaccin van Novavax kreeg op zijn beurt goedkeuring van de Europese Commissie. Het wordt het vijfde vaccin waarmee EU-burgers tegen Covid-19 kunnen worden beschermd.

Verder noteerde Oracle dik 5 procent lager. Het softwareconcern maakte bekend voor voor meer dan 28 miljard dollar Cerner over te nemen. Dat is een leverancier van softwarediensten aan onder meer ziekenhuizen.

De olieprijzen gingen ook stevig omlaag door de vrees dat de vraag naar olie zal dalen door de snelle verspreiding van de omikronvariant. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,7 procent minder op 68,23 dollar. Brentolie werd 2,1 procent goedkoper op 71,98 dollar per vat. De euro was 1,1278 dollar waard, tegen 1,1292 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.