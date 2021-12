Besi onderuit in fors lagere AEX na omzetwaarschuwing

Besi ging maandag onderuit op de Amsterdamse beurs. Het chipbedrijf waarschuwde voor een sterker dan verwachte daling van de omzet in het vierde kwartaal. De stemming op het Damrak was ook negatief. De zorgen over de impact van de omikronvariant op het economische herstel laaiden weer op na de nieuwe harde lockdown in Nederland. Ook elders in Europa lieten de beurzen flinke verliezen zien aan het begin van de kerstweek.

Besi zakte 3,7 procent in de AEX. Het bedrijf moest door overstromingen als gevolg van de hevige regenval in MaleisiĆ« de productie in een fabriek in dat land stilleggen. Besi denkt door de tegenvaller nu dat de omzet in het huidige kwartaal zo’n 15 Ć 20 procent lager zal uitkomen dan in het derde kwartaal. Eerder ging de onderneming uit van een afname van tussen de 5 en 15 procent. Wel zijn de orders die in het vierde kwartaal binnenkwamen aanzienlijk hoger dan vorig jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,5 procent lager op 760,29 punten. De MidKap zakte 2,1 procent tot 1010,16 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs raakten tot 2,3 procent kwijt. Londen daalde 1,7 procent na het opstappen van brexitminister David Frost. Buitenlandminister Liz Truss neemt zijn taken over.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield, dat het Solna Centrum in Stockholm voor 272 miljoen euro verkoopt aan Alecta Fastigheter, was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 4,5 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de enige stijger met een plusje van 0,1 procent.

Universal Music Group (UMG) verloor 0,9 procent. Het platenlabel achter sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga promoveerde naar de AEX. Signify daalde 1 procent. Het verlichtingsbedrijf koopt het Amerikaanse Fluence voor 242 miljoen euro van concurrent Osram. Door de overname krijgt Signify ook de toegang tot lichttoepassingen van dat bedrijf die worden gebruikt bij de legale teelt van cannabis.

Bij de kleinere bedrijven steeg drankenproducent Lucas Bols 1,9 procent dankzij een adviesverhoging door Oddo BHF. MotorK dikte ruim 5 procent aan op de lokale Amsterdamse markt dankzij een koopadvies van Berenberg.

De euro was 1,1258 dollar waard, tegen 1,1276 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen omlaag door de vrees dat de vraag naar olie zal dalen door de snelle verspreiding van de omikronvariant. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,4 procent minder op 68,47 dollar. Brentolie werd 3,1 procent goedkoper op 71,24 dollar per vat.