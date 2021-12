BNP Paribas verkoopt Bank of the West voor 14,5 miljard euro

De Franse bank BNP Paribas verkoopt het Amerikaanse onderdeel Bank of the West voor 16,3 miljard dollar (omgerekend 14,5 miljard euro) in contanten aan de Canadese Bank of Montreal. De overname, die dient te worden goedgekeurd door de toezichthouders, zal naar verwachting in de loop van 2022 worden afgerond.

De verkoop levert de grootste bank van Frankrijk een eenmalige boekwinst op van ongeveer 2,9 miljard euro. Na afloop van de transactie is BNP Paribas van plan om eigen aandelen te gaan inkopen. Ook gaat de bank investeren in de versnelling van de autonome groei en in overnames om de bestaande activiteiten uit te breiden.