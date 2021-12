China verlaagt rentetarief voor het eerst in 20 maanden

De Chinese centrale bank verlaagt voor het eerst sinds april 2020 een rentetarief, om de economische groei aan te zwengelen die door de vastgoedcrisis in het land en de pandemie vertraagd is. Concreet wordt het tarief dat door commerciële banken aan zakelijke klanten wordt gerekend iets verlaagd. Die stap is volgens kenners een voorbode voor meer monetaire steun aan de Chinese economie die onder druk staat door een ineenstorting van de vastgoedmarkt, zwakke consumptie door huishoudens en sporadische uitbraken van het coronavirus.

De zogeheten prime rate voor eenjarige leningen werd vastgesteld op 3,8 procent, tegen 3,85 procent in november. Daarmee is het de eerste verlaging sinds april 2020, aldus een verklaring van de People’s Bank of China (PBOC) op maandag. De rente voor vijfjaarsleningen, een referentie voor hypotheken, bleef ongewijzigd op 4,65 procent.

De centrale bank en de regering zijn de steun voor de economie aan het opvoeren. De rentestap volgt op het besluit van de PBOC eerder deze maand om de hoeveelheid contant geld die banken in reserve moeten houden te verlagen. Daardoor kwam 1,2 biljoen yuan (166 miljard euro) aan financieringsruimte vrij voor banken.

Het besluit van maandag betekent concreet dat de sterkste bedrijven tegen een iets goedkoper tarief kunnen lenen. Daarbij toont de wijziging ook aan dat China werk maakt van de verschuiving naar een iets losser beleid nu Beijing streeft naar stabiliteit in 2022. De verlaging zal de totale rentebetalingslast van Chinese bedrijven volgens kenners vanaf volgend jaar met tientallen miljarden yuan per jaar verlagen.