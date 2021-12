Gasprijs stijgt door koufront en beperkte leveringen Rusland

De Europese gasprijs ging maandag flink omhoog na de recente sterke prijsdaling. De stijging is het gevolg van de komst van een koufront in Europa waardoor de vraag naar gas stijgt en berichten dat de gasleveringen van Rusland aan Europa nog altijd beperkt zijn.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, nam maandag met 8,8 procent toe tot bijna 149 euro. Dat is de hoogste prijs sinds de piek van meer dan 160 euro op 6 oktober. De Europese gasprijzen zijn dit jaar al met zo’n 600 procent gestegen.

Vrijdag ging de gasprijs nog omlaag door berichten dat Rusland de gasleveringen aan Europa heeft opgevoerd. Uit cijfers van de Duitse netbeheerder Gascade blijkt echter dat de Russische aardgasleveringen aan Duitsland via de Yamal-Europa-pijpleiding maandag op een zeer laag niveau zijn gebleven, na de stijging op vrijdag.

De Russische gasleverancier Gazprom heeft voor december geen volumes geboekt voor doorvoer via de pijplijn en koopt de capaciteit op dagveilingen. Handelaren staan dan ook op scherp aangezien de veilingen voor pijpleidingcapaciteit voor de volgende maand een indicatie zullen geven of Gazprom van plan is de voorraden in januari op te voeren. De Europese opslagplaatsen zijn slechts voor 60 procent gevuld. Dat is een laagterecord voor deze tijd van het jaar.

Daarnaast wordt voorspeld dat de temperaturen deze week in verschillende Europese hoofdsteden onder de nul graden Celsius zullen dalen, waardoor de elektriciteitsnetten onder druk komen te staan, mede door de lage windsnelheden en de uitval van kerncentrales in Frankrijk.

In het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noord-Duitsland zullen de temperaturen ook volgende week naar verwachting onder het normale niveau blijven. Handelaren verwachten wel dat er voor Europa meer aardgas beschikbaar zal komen uit Azië vanwege de lagere vraag in die regio. Het omleiden van het transport vergt echter enige tijd en het is onwaarschijnlijk dat er vóór januari meer gas zal worden geleverd in de Europese havens.