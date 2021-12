Nike houdt last van tijdelijke sluitingen fabrieken

Sportmerk Nike houdt last van verstoringen in de leveringsketen. Doordat bepaalde fabrieken in Vietnam wegens lokale corona-uitbraken tijdelijk moesten sluiten, werd er afgelopen kwartaal minder omzet behaald in onder meer China, andere delen van Azië en Latijns-Amerika. Daarentegen wist het concern over de gehele linie wel goede zaken te doen bij koopjesfestijn Black Friday en boven verwachting van analisten lukte het om de winst behoorlijk op te voeren.

De totale opbrengsten bedroegen in de drie maanden tot eind november 11,4 miljard dollar. Dat is weliswaar 1 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Maar gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten blijft er van de omzettoename eigenlijks niets over.

De kledingfabrieken in Vietnam zijn verantwoordelijk voor een groot deel van alle producten die Nike verkoopt. Volgens een eerdere schatting wordt 40 procent van alle Nike-kleding in het Zuidoost-Aziatische land gemaakt.

Op verkochte artikelen werd de afgelopen periode wel meer marge behaald. Onder de streep bleef er uiteindelijk 1,3 miljard dollar winst over. Daarmee deed Nike het 7 procent beter dan een jaar eerder.

In zijn kwartaalbericht gaat het concern niet in op de opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Nike spreekt wel van “dynamische marktomstandigheden”. Topman John Donahoe heeft de indruk dat de onderneming de goede weg is ingeslagen wat betreft het aanpakken van alle verstoringen. Hij benadrukt ook dat Nike er veel beter voor staat dan achttien maanden terug aan het begin van de crisis.