Reisaandelen onder druk op Europese beurzen door virusvrees

De reis- en recreatiesector stond maandag op de aandelenbeurzen in Europa onder druk nu steeds meer landen de coronamaatregelen aanscherpen. Dat is nodig om de verspreiding van de omikronvariant van het virus in te dammen. Sowieso was de stemming op de Europese beursvloeren bedrukt door de virusvrees. In Amsterdam stond platenlabel Universal Music Group (UMG) in de schijnwerpers. Het fonds maakte zijn debuut in de AEX-index.

Grote luchtvaartmaatschappijen, zoals het in Amsterdam genoteerde Air France-KLM, British Airways-moeder IAG en easyJet in Londen en Lufthansa in Frankfurt stonden tegen het middaguur tot 3,9 procent lager. Touroperator TUI speelde op de Duitse beurs haast 4 procent kwijt en hoteliers als Accor en Whitbread leverden tot 2,4 procent in.

Het Nederlandse kabinet kondigde zeker tot 14 januari een harde lockdown aan. De Britse minister van Volksgezondheid zei op zijn beurt strengere maatregelen voor kerst niet uit te kunnen sluiten. Frankrijk legt het openbare leven op oudejaarsavond aan banden en in Spanje is woensdag spoedoverleg. Eerder maakte Duitsland bekend dat het de meeste reizigers uit het Verenigd Koninkrijk weigert.

De AEX-index in Amsterdam noteerde na de ochtendhandel 1,1 procent lager op 763,25 punten. De MidKap, met daarin Air France-KLM, verloor 1,5 procent tot 1016,30 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 2 procent.

Chiptoeleverancier BE Semiconductor (Besi) was met een verlies van 3,9 procent de sterkste daler in de AEX-index. Besi moest door overstromingen als gevolg van hevige regenval in MaleisiĆ« de productie in een fabriek in dat land stilleggen. Het bedrijf denkt door de tegenvaller nu dat de omzet in het huidige kwartaal zo’n 15 Ć 20 procent lager zal uitkomen dan in het derde kwartaal. Eerder ging de onderneming uit van een afname van tussen de 5 en 15 procent. Wel zijn de orders die in het vierde kwartaal binnenkwamen aanzienlijk hoger dan vorig jaar.

UMG stond op zijn eerste dag als AEX-fonds een fractie in de min. Het platenlabel achter sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga maakte onlangs zijn debuut op het Damrak. Het neemt de plek van verzekeraar ASR in de leidende index in. ASR verloor in de MidKap 2,3 procent.

De viruszorgen drukten ook de olieprijs. De prijs voor een vat Amerikaanse olie daalde 3,6 procent tot 68,30 dollar per vat. Brentolie uit de Noordzee werd voor 71,26 dollar per vat verhandeld. Dat betekende een daling met 3,1 procent.