Reisbranche komt met eigen platform voor reisadviezen

De reisbranche komt met een eigen platform voor reisadviezen. Op reisadvies.nu kunnen reizigers informatie vinden samengesteld uit diverse bronnen, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en wetenschappelijk instituut Johns Hopkins, dat besmettingsdata wereldwijd bijhoudt. “Omdat de overheid niks doet met onze kritiek, bieden we nu zelf een alternatief aan”, zegt initiatiefnemer Joshua van Eijndhoven van reisorganisatie Voja Travel.

Reisadvies.nu baseert zich ook op de veiligheidsadviezen van internationale overheden van andere landen en inreisinformatie van luchtvaartmaatschappij KLM en IATA, de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart. De website publiceert daarnaast ervaringen van reizigers via een soort recensiemodel, net als informatie van andere reisorganisaties en lokale autoriteiten. Ook geeft de website tips over reisverzekeringen. “We vinden het belangrijk dat de reiziger zelf een afweging maakt”, zegt Van Eijndhoven.

Reisadvies.nu zegt landen pas een geel reisadvies te geven na vier voorwaarden: als duidelijk is dat je “veilig en fijn kunt reizen zonder veel restricties”, dat mensen er verzekerd op reis naartoe kunnen, dat er voldoende zorgcapaciteit is op de bestemming en dat kwetsbare groepen in het land beschermd zijn door vaccinatie.

In totaal hebben 81 kleine en middelgrote gespecialiseerde ondernemingen, die veelal reizen buiten de Europese Unie organiseren, zich bij het initiatief aangesloten. Grote reisorganisaties zoals de ANWB, Corendon en TUI, hebben zich niet aangesloten, maar Van Eijndhoven hoopt daar wel op. De 81 organisaties verloren begin december een kort geding, waarin ze eisten dat de Nederlandse overheid de reisadviezen voor buiten de EU zou aanpassen.

Waakhond Autoriteit Consument en Markt besloot onlangs dat de reisbranche reizigers beter moet informeren over risico’s in gebieden met een oranje reisadvies. Reisadvies.nu voorziet in deze behoefte, zegt Van Eijndhoven. De website, die de blauwe kleur heeft van Voja Travel, lijkt qua opmaak op de Nederlandse overheidswebsite. Volgens Van Eijndhoven staat er “duidelijk genoeg” op de pagina dat het gaat om reisadvies “voor en door reizigers”.