Vaccinmaker Moderna wint op lager Wall Street

Moderna behoorde maandag tot de schaarse stijgers op de beurzen in New York. Volgens de farmaceut verhoogt een derde prik van zijn bestaande coronavaccin de bescherming tegen de omikronvariant. De algehele stemming op de aandelenmarkten was daarentegen negatief door de zorgen over de snelle opmars van de nieuwe virusvariant. Vooral de bedrijven in de reissector kregen klappen nu meer landen de coronamaatregelen aanscherpen.

De bekende Amerikaanse viroloog Anthony Fauci waarschuwde in een tv-interview voor de omikronvariant. Zelfs als de nieuwe variant minder ziekmakend blijkt dan de deltavariant, kan omikron verreikende gevolgen hebben, aldus de viroloog. De Amerikaanse president Joe Biden zal naar verwachting dinsdag met nieuwe plannen komen tegen het coronavirus.

De stemming op de beurzen werd ook gedrukt doordat het zogeheten Build Back Better-wetsvoorstel van president Biden ter waarde van bijna 1800 miljard dollar (1540 miljard euro) op losse schroeven staat nadat de Democratische senator Joe Manchin verklaarde het voorstel niet te kunnen steunen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,4 procent in de min op 34.862 punten. De brede S&P 500 daalde eveneens 1,4 procent tot 4553 punten en techgraadmeter Nasdaq 1,6 procent tot 14.924 punten.

Moderna dikte ruim 6 procent aan na het positieve nieuws over de boosterprik. Andere vaccinmakers wonnen ook terrein. Pfizer won 3,1 procent en BioNTech klom 3,4 procent. Novavax steeg 5,1 procent. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam is positief over de werking van het coronavaccin van Novavax. Het is nu aan de Europese Commissie om te besluiten of het middel wordt toegelaten.

De cruisemaatschappijen Norwegian Cruise Line, Carnival en Royal Caribbean Cruises daalden tot 3,1 procent, nu landen weer strengere coronamaatregelen invoeren. De luchtvaartmaatschappijen United Airlines, American Airlines en Delta Air Lines zakten tot 2,8 procent.

De olieprijzen gingen ook stevig omlaag door de vrees dat de vraag naar olie zal dalen door de snelle verspreiding van de omikronvariant. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,2 procent minder op 67,90 dollar. Brentolie werd 3,6 procent goedkoper op 70,87 dollar per vat. De olieproducenten daalden mee met de olieprijzen. Exxon Mobil en Chevron verloren tot 2,9 procent.

FedEx steeg 0,2 procent. De pakketvervoerder wil zijn aandeleninkoopprogramma versnellen door voor 1,5 miljard dollar aan aandelen FedEx van Goldman Sachs terug te kopen.

De euro was 1,1295 dollar waard, tegen 1,1276 dollar op vrijdag.