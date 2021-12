Veehouders zagen inkomen dalen door hoge prijzen voer

Voor de meeste veehouders was 2021 een jaar waarin ze minder verdienden. Vooral varkenshouders en pluimveehouders hadden last van de sterk gestegen prijzen voor veevoer, waardoor ze minder overhielden, becijferden Wageningen University & Research (WUR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Akkerbouwers en telers van bloemen en planten in kassen verdienden juist meer.

Varkenshouders hadden niet alleen last van de hoge prijs voor voer, maar ook van de gedaalde prijzen voor varkensvlees. Zo werd er 20 procent minder betaald voor biggen en 9 procent minder voor vleesvarkens. Het voer voor de dieren kostte tegelijkertijd zo’n 14 procent meer. Gemiddeld legde een varkenshouder 49.000 euro toe op zijn bedrijf.

Melkveehouders verdienden dit jaar met gemiddeld 35.000 euro wel meer dan in 2020. De prijzen voor melk stegen wereldwijd omdat het aanbod afnam. daar stond wel tegenover dat ze meer kwijt waren aan voer, kunstmest en energie. Pluimveehouders zagen de prijzen voor hun producten ook toenemen, maar niet zo hard als de extra kosten voor voer en energie. Gemiddeld verdienden deze boeren 21.000 euro per jaar.

Die energieprijzen zaten ook boeren in de glastuinbouw dwars. Door de sterk gestegen prijzen voor onder meer snijbloemen en potplanten konden zij toch meer verdienen. Verbouwers van glasgroenten verdienden dit jaar net iets meer. De prijsstijgingen voor hun producten waren net iets groter dan de toename van de energieprijzen. Een deel van de glastuinbouwbedrijven kon ook profiteren van de hoge elektriciteitskosten omdat ze hun eigen energie opwekken en daar een deel van doorverkopen.

Gemiddeld verdiende een gemiddelde snijbloementuinder 312.000 euro. Voor bedrijven waar pot- en perkplanten worden gekweekt was dat 242.000 euro. Door de coronacrisis werken veel mensen thuis en omringen ze zich graag met bloemen en planten.

Houders van kassenbedrijven waar groenten worden geteeld verdienden dit jaar gemiddeld 315.000 euro, wat ongeveer gelijk ligt aan vorig jaar. De tomatenteelt deed het behoorlijk goed, maar voor paprika- en komkommertelers was het een minder goed jaar. Akkerbouwers verdienden gemiddeld 58.000 euro dit jaar. De prijs van aardappelen herstelde zich na een aantal mindere jaren en ook voor suikerbieten en graan werd meer betaald.

Landbouworganisatie LTO Nederland grijpt de cijfers aan om te pleiten voor een “eerlijke verdeling van waardecreatie in de keten” en minder kosten voor boeren door regelgeving. De belangenvereniging ziet in de cijfers de bevestiging dat boeren “door de steeds verder stijgende kosten niet voldoende kunnen profiteren van hogere opbrengsten”. Een hogere prijs voor agrarische producten in de winkel is voor LTO-voorzitter Sjaak van der Tak “onvermijdelijk”.