Verzekeraar: groot deel automobilisten bang bij slecht weer

Een groot deel van de Nederlandse automobilisten vindt rijden bij slecht weer eng. Uit een representatief onderzoek dat verzekeraar Allianz Direct heeft laten uitvoeren blijken vier op de tien automobilisten het niet te hebben op rijden als het sneeuwt, stormt of hard regent. Een kwart laat bij die weersomstandigheden dan ook de auto staan. Bij ijzel en gladheid is ruim een derde bang om in de auto te stappen.

Desondanks heeft slechts 38 procent winterbanden, waarvan 93 procent ze ook daadwerkelijk gebruikt. Dat komt erop neer dat ruim 35 procent van de auto’s op winterbanden rijdt. Driekwart van de ondervraagden die geen winterbanden hebben geeft aan dit niet nodig te vinden.

Allianz Direct raadt aan bij slecht weer langzamer te rijden en meer afstand tot de voorganger te bewaren op de weg. Daarmee geef je jezelf meer tijd om te reageren en ook hebben auto’s minder grip dan op een droge weg.