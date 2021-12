Voorzitter KHN: horeca wacht nog op koelkastvergoeding

Horecaondernemers wachten nog altijd op duidelijkheid over de regeling ter compensatie van reeds aangeschafte voorraden die door de sluiting van de horeca niet verkocht zullen worden. Voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Robèr Willemsen noemde het bij tv-programma Goedemorgen Nederland “pijnlijk” dat de overheid er “op deze manier” mee omgaat.

Volgens Willemsen is de moraal bij veel ondernemers weg. Voor velen van hen is het niet meer vol te houden. KHN had eerder al laten weten dat de decembermaand belangrijk is qua inkomsten omdat er dan doorgaans veel festiviteiten zoals bedrijfsfeesten, kerstborrels, uitgebreide diners, dagjes uit of weekendjes weg plaatsvinden.

Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn die ook in de ochtendshow aanwezig was, benadrukte dat de maatregelen van de ene op andere dag zijn ingegaan. Daarmee heeft de sector volgens hem recht van spreken als het om compensatieregelingen gaat. “Wat mij betreft gaat dit voedsel niet allemaal naar de wilde zwijnen op de Veluwe, maar gaat het gewoon heel netjes bezorgd worden voor een goede vergoeding op de tafels tijdens kerst in vele huishoudens.”

Volgens KHN zitten nog steeds veel ondernemers met flinke schulden van eerdere lockdowns. “Die kunnen dit er echt niet bij hebben”, zo klinkt het. De branchevereniging wijst erop dat een jaar eerder ook een extra subsidie Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) werd ingevoerd. Daarnaast wil de branche ook dat er een duidelijke exitstrategie komt die ondernemers duidelijkheid moet geven voor de komende weken.

KHN begrijpt dat het kabinet strengere maatregelen moest instellen. Maar het gevaar zit volgens de branchevereniging in de kern niet in de horeca. Slechts 0,4 procent van het aantal besmettingen zou volgens KHN aan de horeca toe te schrijven zijn. Verder wijst KHN erop dat de risico’s in de “ongecontroleerde thuissituatie” opnieuw verder toenemen.