Blok gaat kijken naar verdere steun schrijnende gevallen

Ondernemers die door de regels van verschillende steunmaatregelen net niet of net te weinig overheidssteun krijgen, worden straks mogelijk beter geholpen. Minister Stef Blok (Economische Zaken) wil “heel serieus kijken of we, op een manier die ook wérkt, schrijnende gevallen verder tegemoet kunnen komen dan we nu doen”. Hij wil daarbij wel goed kijken of zo’n regeling wel uitvoerbaar is.

De bewindsman wijst erop dat er al een commissie in het leven is geroepen die naar gevallen kijkt van ondernemers die tussen wal en schip vallen. Ook zijn er aanpassingen aangebracht in regelingen waardoor meer ondernemers in aanmerking komen voor steun.

Toch erkent Blok dat er “toch nog schrijnende gevallen zijn”. De Tweede Kamer vroeg in grote meerderheid aandacht voor ondernemers die op last van de overheid moeten sluiten en toch niet goed worden gecompenseerd. Blok benadrukt wel dat de overheid “niet al het financieel leed” volledig kan opvangen.

Bij het optuigen van een eventuele regeling of het uitbreiden van andere maatregelen, kijkt de minister naar eigen zeggen “zorgvuldig naar de uitvoering”. Hij verwijst ook naar de Kamercommissie die onderzoek deed naar problemen bij uitvoeringsorganisaties. Die commissie-Bosman adviseerde niet zomaar regelingen in het leven te roepen zonder de uitvoerders zelf te raadplegen.

Blok wil dan ook goed in gesprek met ambtenaren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die ook belast is met de uitvoering van onder meer de Tegemoetkoming Vaste Lasten, een van de belangrijkste steunregelingen.