Blok: maatwerk in coronasteun leidt tot te veel juridische strijd

Het kabinet levert ondanks de lockdown in de kerstperiode geen maatwerk in de steunregelingen omdat dat vorig jaar tot “een heel groot aantal beroeps- en bezwaarprocedures” heeft geleid. Dat zei demissionair minister van Economische Zaken Stef Blok tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. De organisaties die het beleid moesten uitvoeren, konden die niet aan.

Vorig jaar werden speciale regelingen opgetuigd toen er rond de kerst lockdownmaatregelen van kracht werden. Blok noemde de ‘ijskastvergoeding’ voor horecabedrijven en de ‘voorraadvergoeding’ voor de detailhandel. Beide sectoren kregen toen extra steun omdat ze rond de feestdagen juist extra ingeslagen hadden. “Daarvan is de eerlijke boodschap dat het in de uitvoering niet goed is gegaan”, zo stelde Blok.

Volgens hem hebben de 350.000 aanvragen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) geleid tot 16.000 procedures. De steunregelingen waren toegespitst op bepaalde sectoren, die werden aangemerkt aan de hand van de branchecode waarmee ze ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Als voorbeeld noemde Blok een bowlingbaan waar ook een restaurant bij zit. Volgens de code viel dat bedrijf niet onder de steunregeling, terwijl de ondernemer evengoed met volle koelkasten bleef zitten. Voor de rechter kreeg dit soort ondernemers nog wel eens gelijk, zei Blok daarbij.

De steunregels worden uitgevoerd door het UWV en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die organisaties moeten door alle bezwaren steeds meer juristen aannemen, zo zei de minister, en hebben hem gevraagd om het niet te ingewikkeld te maken. “Je moet automatiseren om het ├╝berhaupt te kunnen uitkeren en zeker om het snel te kunnen uitkeren”, zei Blok. Dit is een van de redenen dat de bestaande steunmaatregelen zijn uitgebreid.