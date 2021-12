Blok wil ‘op dit moment’ niet aan winkelen op afspraak

Winkelen op afspraak is “op dit moment” nog even uitgesloten, zegt demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken. De mogelijkheid om een afspraak te plannen bij een meubel- of kledingwinkel zit wel “in de gereedschapskist” en kan misschien mogelijk worden gemaakt als de strenge coronamaatregelen stapje voor stapje worden versoepeld.

Probleem is vooral dat het winkelen op afspraak een stuk “lastiger handhaafbaar” is dan het online bestellen en ophalen bij een winkel. Die ‘click en collect’-mogelijkheid is er nu wel, ondanks de lockdown. Maar als winkels klanten binnen mogen laten voor afspraken, betekent dat ook dat grote warenhuizen meer mensen kunnen toelaten. Het is ingewikkelder erop toe te zien dat bedrijven zich dan wel aan de afspraken houden.

“Maar het is niet zo dat ik zeg: het kan nooit niet”, zegt Blok. “Als je geleidelijk naar een openstelling gaat, dan kan je zo’n maatregel inzetten.” De bewindsman erkent op vragen van SGP-leider Kees van der Staaij ook dat de wens wel leeft bij winkeliers.