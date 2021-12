CBS: huishoudens gaven in oktober meer uit, vooral aan diensten

Nederlandse huishoudens hebben in oktober fors meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd werd volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meer geld besteed. De totale uitgaven lagen 8,5 procent boven het niveau van een jaar eerder.

Aan diensten werd op jaarbasis 12,2 procent meer uitgegeven. Diensten zijn doorgaans goed voor de helft van de totale uitgaven door huishoudens. In vergelijking met voor de crisis lag het uitgavenpatroon aan diensten in oktober nog wel net iets lager.

Aan duurzame goederen, spullen die doorgaans wat langer in gebruik zijn, werd door Nederlanders 8,1 procent meer besteed in vergelijking met een jaar terug. Zo werden er vooral meer schoenen en kleding gekocht. De uitgaven aan vervoersmiddelen en woninginrichting waren minder.

Verder stegen de uitgaven aan overige goederen zoals gas, elektriciteit, brandstof en persoonlijke verzorgingsproducten met 3,4 procent. Iets minder geld werd uitgegeven aan voedings- en genotmiddelen dan in oktober vorig jaar.