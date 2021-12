CBS: Nederlands consumentenvertrouwen verder omlaag

De stemming onder consumenten in Nederland is deze maand opnieuw verslechterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verslechterde zowel het oordeel van de Nederlanders over het economisch klimaat als de koopbereidheid. Steeds meer consumenten vinden dat de prijzen sterk zijn gestegen en dat de tijd voor het doen van grote aankopen niet zo goed is.

De graadmeter waarmee het CBS de stemming onder consumenten meet, kwam voor december uit op min 25 tegen min 19 in november. Het consumentenvertrouwen ligt daarmee onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar van min 8. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit met plus 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41.

Consumenten waren in december pessimistischer over de economie dan in november. De deelindicator economisch klimaat ging van min 28 naar min 38. Consumenten waren daarbij negatiever over zowel de economie in de komende twaalf maanden als die in de afgelopen twaalf maanden.

De koopbereidheid kwam in december uit op min 17, tegen min 14 in november. Consumenten waren zowel negatiever over hun financiƫle situatie in de komende twaalf maanden als over hun financiƫle situatie in de afgelopen twaalf maanden.

In december vond 55 procent van de consumenten dat de prijzen in het afgelopen jaar sterk zijn gestegen. Dit is het hoogste percentage sinds het begin van de tijdreeks in 2017. Het percentage dat verwacht dat de prijzen in de komende twaalf maanden sterker gaan stijgen, daalde van 45 in november naar 33 in december.