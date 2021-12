Horeca: uitbreiding steun positief, maar nog lang niet voldoende

Horecaondernemers zijn in doorsnee blij met de extra steunmaatregelen van het kabinet om ze door de nieuwe lockdown te loodsen. Maar de verruiming van de loonsubsidie voor personeel (NOW) en de soepelere voorwaarden met de tegemoetkoming in vaste lasten (TVL) is volgens de sector lang niet genoeg om ondernemers echt uit de brand te helpen.

Het kabinet besloot dinsdag het steunpakket voor ondernemers die geraakt worden door de lockdown uit te breiden. Ondernemers kunnen al TVL aanvragen als ze 20 procent van hun omzet verliezen, in plaats van 30 procent. Verder wordt de NOW-regeling verruimd.

De Amsterdamse horecaondernemer Riad Farhat, die meerdere zaken bezit, zegt in eerste instantie blij te zijn met alle steun vanuit de overheid. Maar hij vindt vooral dat de overheid met de lockdown tijd koopt omdat ze de boostercampagne te laat hebben opgestart. “Daar hadden ze in oktober al mee moeten beginnen.” Door deze fout van de overheid moet de horeca nu bloeden. “Als je een fout maakt, dan moet je dat oplossen”, vindt hij. Volgens hem zouden ondernemers ook voor de aangelegde voorraden moeten worden gecompenseerd.

Die mening deelt horecaondernemer Laurens Meyer, die verspreid over het land meerdere horecazaken heeft. Meyer noemt het “bizar” dat de politiek de vergoeding voor aangelegde voorraden wegwuift. “Alle koelingen liggen vol. Dat mag je dan allemaal weggooien en ook weer uit eigen zak betalen”, zegt hij. Hij wijst erop dat de horecaondernemers zelf met de regeling niet geholpen zijn, aangezien het vergoedingen zijn voor kosten die worden gemaakt. “Over ondernemersinkomsten wordt niet gepraat”, verduidelijkt hij.

Het steekt Meyer ook dat grotere horecabedrijven zoals de zijne helemaal geen onkostenvergoeding krijgen. “Ben je groter, dan zoek je het maar uit”, aldus de lezing van het kabinet volgens Meyer. Volgens de horecabaas steken steeds meer ondernemers zich in de schulden. Bijkomend probleem is dat het steeds moeilijker wordt om personeel gemotiveerd te houden. Daarbij kampt de sector al met structurele personeelstekorten.

Meyer en Farhat nemen het ook op voor ondernemers die voor steun niet in aanmerkingen komen, bijvoorbeeld omdat ze nog maar net open zijn. Daar is volgens de ondernemers ook te weinig aandacht voor.

Koninklijke Horeca Nederland zegt dat de uitbreiding van de steunpakketten wel een verbetering is, maar wat de brancheclub betreft nog lang niet voldoende. “Het is uitermate zuur dat er nu volgens de laatste berichtgeving geen steun komt voor ondernemers die met enorme voorraden zitten”, aldus een woordvoerder. “We hopen dat de Tweede Kamer het kabinet hierin wil corrigeren en blijven inzetten op een gepaste regeling.”