Kabinet breidt steunregelingen wat uit vanwege lockdown

Het demissionaire kabinet breidt de steunregelingen uit voor ondernemers, wegens de lockdown die zaterdag is aangekondigd. Bedrijven komen sneller in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast wordt de loonsteunregeling NOW uitgebreid.

Ondernemers kunnen al TVL aanvragen als ze 20 procent van hun omzet verliezen, in plaats van 30 procent. De verruiming van het pakket kost het kabinet naar verwachting zo’n 590 miljoen euro.

Ook de loonsteun wordt verruimd. Deze subsidie, NOW, wordt berekend op basis van onder meer omzetverlies, maar eerder gold daar een maximum van 80 procent. Omdat veel bedrijven nu hun deuren moeten sluiten, gaat het maximum naar 90 procent.

Het kabinet kondigde zaterdag aan dat het land enige weken bijna volledig op slot gaat. Demissionair premier Mark Rutte kondigde tijdens de persconferentie al aan te willen kijken of de steunregelingen nog wel genoeg zijn voor de strenge regels. Toen de coronamaatregelen in november weer werden aangescherpt, besloot het kabinet al het steunpakket toch terug te laten keren. Eind oktober liepen de meeste steunregelingen eigenlijk af.

In een voorraadvergoeding voor horeca en winkels ziet het kabinet nu niets. “Een dergelijke regeling is slecht uitvoerbaar en maakt het niet goed mogelijk om tijdig steun te verlenen.” Zelfstandigen die onder een eerdere regeling geld hebben geleend (Tozo), hoeven dit geld nog niet vanaf 1 januari terug te betalen. Zij hoeven pas vanaf 1 juli 2022 af te lossen.

Ouders wordt gevraagd om de factuur aan de buitenschoolse opvang te betalen, ook nu deze is gesloten voor de meeste kinderen. Het kabinet broedt op een tegemoetkoming die lijkt op de regeling uit eerdere lockdowns. Daarnaast trekt het kabinet nog eens 5,6 miljoen euro uit voor musea, en krijgen dierentuinen 10 miljoen euro om “het dierenwelzijn en de maatschappelijke waarde van dierentuinen te waarborgen”.

Het kabinet benadrukt nog steeds dat het zoekt naar een manier om steun voor de lange termijn te regelen, op een manier die de economie minder verstoort. Naar verwachting komt het nieuwe kabinet in maart met deze plannen.