Koepel reisorganisaties prijst duidelijkheid EU-regels coronapas

Bij reisondernemingen overheerst opluchting over de duidelijkheid van de nieuwe Europese afspraken over boosterverplichtingen voor reizigers. Steeds meer lidstaten van de Europese Unie dreigden hun eigen plan te trekken, maar nu is er een eensluidende regel, zegt voorzitter Frank Oostdam van de branchevereniging ANVR voor reisorganisaties.

De Europese Commissie maakte bekend dat het coronreisbewijs zonder boosterprik na negen maanden komt te vervallen. De nieuwe regels voor het digitaal coronacertificaat gaan in op 1 februari. Ook dat is reden voor opluchting bij reisorganisaties, zegt Oostdam. Aanvankelijk zouden ze namelijk op 10 januari ingaan.

“Dit is op zich goed nieuws, hier kunnen we mee leven vanwege de duidelijkheid”, zegt Oostdam. “We hebben met succes een QR-code in heel Europa ingevoerd, maar met de komst van de omikronvariant zag je dat veel landen in een reflex schoten en eigen regels invoerden.”

Onder andere Oostenrijk stelde al aanvullende booster-eisen aan reizigers. Oostdam erkent dat dit voor terughoudendheid zorgde bij het boeken voor de wintersport. De voorman voor de reisbranche vindt het nog wel spannend of alle Nederlanders voor 1 februari wel een boostervaccin hebben gekregen. Volgens de plannen van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kunnen uiterlijk 7 januari alle volwassenen een afspraak maken om een boosterprik te halen. “Die plannen zijn tamelijk ambitieus”, zegt Oostdam.