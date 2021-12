Moederbedrijf Thuisbezorgd bovenaan in herstellende AEX

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag over een breed front in de plus geëindigd. Een dag eerder eindigde de belangrijkste graadmeter op Beursplein 5 nog in mineur. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd, eindigde bovenaan bij de grote bedrijven op gelijke hoogte met verlichtingsbedrijf Signify. Alleen dataleverancier Wolters Kluwer, supermarktconcern Ahold Delhaize en levensmiddelenbedrijf Unilever verloren terrein.

Ook op de andere Europese aandelenbeurzen waren er groene koersenborden. Beleggers lieten de zorgen om de omikronvariant en de strengere coronamaatregelen eventjes varen. Ook waren er koopjesjagers die na de neergang van maandag een buitenkansje zagen. Op macro-economisch gebied waren er cijfers over het consumentenvertrouwen in Nederland, Duitsland en de eurozone. Die waren alledrie lager dan een maand eerder, door onder meer de strengere coronamaatregelen, maar ook de hoge inflatie.

De AEX-index sloot 1,6 procent in de plus op 774,95 punten. De MidKap werd 2 procent hoger gezet en eindigde op 1038,57 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen kregen er elk 1,4 procent bij.

Just Eat Takeaway en Signify eindigden op plussen van 4,1 procent. Ook winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield stond in de kopgroep en ging 3,8 procent omhoog. Chipmachinebedrijf ASML profiteerde van gunstige cijfers van de Amerikaanse chipfabrikant Micron Technology en steeg 3,6 procent.

Bij de kleinere bedrijven steeg TomTom 6,5 procent. De navigatiespecialist tekende een meerjarig contract met Volkswagen voor de ontwikkeling van een nieuw navigatieproduct voor de voertuigen van het Duitse autoconcern. TomTom en Volkswagen werken daarbij samen met techbedrijf Cariad. Ebusco klom 7,6 procent. De busfabrikant gaat negentig elektrische bussen leveren aan de Duitse hoofdstad Berlijn.

Het Noorse oliebedrijf AkerBP en de Zweedse branchegenoot Lundin Energy voegen hun olie- en gasactiviteiten samen. Daarmee ontstaat een bedrijf met een waarde van zo’n 12 miljard euro. Aker steeg ruim 6 procent in Oslo, Lundin werd in Stockholm 4,5 procent meer waard.

De euro was 1,1266 dollar waard, tegen 1,1292 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de forse daling op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,3 procent meer op 70,89 dollar. Brentolie werd 2,9 procent duurder op 73,58 dollar per vat.