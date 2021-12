Nike en Micron Technology stijgen op positief Wall Street

Sportmerk Nike en chipbedrijf Micron Technology werden dinsdag flink hoger gezet op de beurzen in New York, dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. De algehele stemming op Wall Street was eveneens positief na de verliesbeurt een dag eerder, die werd veroorzaakt door de zorgen over de omikronvariant van het coronavirus.

De Verenigde Staten bereiden zich voor op vele nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames van ongevaccineerden vanwege de opmars van de omikronvariant. De test-, vaccinatie- en ziekenhuiscapaciteit zal daarbij worden uitgebreid, verklaarde het Witte Huis voorafgaand aan de toespraak van president Joe Biden over het coronabeleid. Verregaande maatregelen zoals lockdowns liggen vooralsnog niet op tafel. Omikron moet volgens het Witte Huis serieus worden genomen, maar de variant is geen reden voor paniek.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,1 procent hoger op 35.303 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 4610 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 1 procent aan tot 15.128 punten.

Nike steeg 6,5 procent. De fabrikant van sportartikelen boekte afgelopen kwartaal meer winst. Het bedrijf houdt wel last van verstoringen in de leveringsketen. Doordat bepaalde fabrieken in Vietnam wegens lokale corona-uitbraken tijdelijk moesten sluiten, werd er minder omzet behaald in onder meer China, andere delen van Azië en Latijns-Amerika. Topman John Donahoe benadrukte dat Nike er veel beter voor staat dan aan het begin van de crisis.

Micron Technology dikte 6,8 procent aan. De producent van geheugenchips boekte afgelopen kwartaal veel meer winst dan verwacht en gaf ook een positieve verwachting af voor het huidige kwartaal. Andere chipmakers als KLA Tencor en Nvidia stegen 4,9 en 1,7 procent. De producent van voedingsmiddelen General Mills, die ook met cijfers kwam, daalde 4,4 procent.

De cruisemaatschappijen Norwegian Cruise Line, Carnival en Royal Caribbean Cruises gingen verder omhoog en wonnen tot 4,8 procent. De luchtvaartmaatschappijen United Airlines, American Airlines en Delta Air Lines gingen tot 3,2 procent vooruit nu een lockdown in de VS van de baan lijkt.

De euro was 1,1278 dollar waard, tegen 1,1292 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de forse daling op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,8 procent meer op 70,54 dollar. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 73,31 dollar per vat.