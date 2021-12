ABN AMRO: lockdown kost horeca 200 miljoen euro omzet per week

De huidige lockdown betekent dat de horeca elke week 200 miljoen euro aan omzet misloopt, berekenden economen van ABN AMRO. Ook worden de personeelstekorten door de uitstroom van mensen naar andere sectoren alleen maar groter. De leisuresector, waartoe behalve de horeca ook reisorganisaties behoren, komt door alle problemen ook volgend jaar nog niet terug op het niveau van 2019.

De sector groeit dit jaar naar verwachting 30 procent ten opzichte van vorig jaar en in 2022 met 35 procent op jaarbasis. De terugval in het eerste coronajaar was met 50 procent ten opzichte van 2019 echter zo hard dat de sector nog altijd achterblijft.

De industrie daarentegen groeit dit jaar naar verwachting 13,5 procent, wat harder is dan verwacht. De groei zet ook volgend jaar door, mede omdat de orderboeken bij met name machinebouwers vol zitten. Ook de sector transport en logistiek groeide dit jaar en dat zet door. Wel kan de sluiting van winkels een remmend effect hebben op die groei. Die detailhandel kende dit jaar een kleine krimp ten opzichte van 2020, maar voor volgend jaar een groei denken de kenners van ABN.

Ze wijzen erop dat onzekerheid op alle sectoren van de economie invloed heeft. Zo is het nog niet duidelijk hoe lang de huidige lockdown duurt en hoe snel de boostervaccinaties worden toegediend. Ook hebben vergelijkbare maatregelen in andere landen weer invloeden op de leveringsproblemen en de prijzen van grondstoffen en materialen.