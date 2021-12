Amazon, Twitter en Meta zeggen af voor techbeurs CES

Grote techbedrijven waaronder Amazon, Twitter en het moederbedrijf Meta van Facebook sturen volgende maand geen afvaardiging naar de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Nu de omikronvariant van het coronavirus zich snel lijkt te verspreiden, vinden ze het te niet verantwoord om naar ’s werelds grootste vakbeurs voor de techindustrie te gaan.

CES 2022 vindt van 5 tot en met 8 januari plaats en zou normaal gesproken zo’n 180.000 bezoekers trekken die de nieuwe trends in tech te zien krijgen. Of het evenement met het wegblijven van grote namen nog steeds zoveel publiek trekt, is nu de vraag. Organisator Consumer Technology Association (CTA) besloot de afgelopen editie volledig digitaal te houden.

“Om het zekere voor het onzekere te nemen en uit voorzorg voor onze werknemers, gaan we niet fysiek naar CES”, liet Meta weten. Het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp is te bezorgd over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Amazon meldt “vanwege de snel veranderende situatie aan onzekerheid rond de omikronvariant” niet op de beursvloer zelf aanwezig te zijn. Enkele medewerkers van Twitter zouden op CES meedoen aan panelgesprekken, maar het socialmediabedrijf ziet daar nu van af.

Ook het digitale fotoprikbord Pinterest heeft definitief besloten niet naar het evenement te gaan. Eerder besloot het bedrijf uit San Francisco al om slechts een kleine exporuimte op te zetten op de beurs. T-Mobile US, een sponsor van CES, zei de fysieke aanwezigheid op de beurs aanzienlijk te beperken.

CTA is vooralsnog niet van plan het evenement af te blazen. Er stromen nog altijd inschrijvingen binnen en er zijn ook grote bedrijven die wel willen komen, zo benadrukt de organisatie. Nederland is met zeventig bedrijven vertegenwoordigd op het evenement.