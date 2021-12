Biden ziet kans op goedkeuring economisch plan ondanks afwijzing

De Amerikaanse president Joe Biden denkt dat er nog steeds een kans is om een deal te sluiten met de Democratische senator Joe Manchin om zijn zogeheten Build Back Better-plan door het Congres te krijgen. Het economische plan van bijna 1800 miljard dollar (ongeveer 1540 miljard euro) kwam op losse schroeven te staan door het verrassende besluit van Manchin om het niet te steunen.

“Ik denk nog steeds dat er een mogelijkheid is om het Build Back Better-plan gedaan te krijgen”, zei Biden tegen verslaggevers in het Witte Huis. De president wees erop dat Goldman Sachs de groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie voor volgend jaar heeft verlaagd na de aankondiging van Manchin. Ook omschreef Biden het plan opnieuw als een instrument om de stijgende inflatie tegen te gaan.

“Alle zaken in het wetsvoorstel zullen de prijzen en kosten verlagen voor mensen uit de middenklasse en de arbeidersklasse”, aldus Biden. “Senator Manchin en ik gaan iets voor elkaar krijgen.”

Het wetsvoorstel, dat in november werd goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, bevat veel financiering voor het sociale vangnet, waaronder goedkopere medicijnen, belastingverlagingen en kinderopvang. Ook is veel geld van het plan bedoeld voor de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Manchin zei zondagavond tegen Fox News “alles geprobeerd te hebben” om zijn steun aan het voorstel te verlenen, maar vond de kosten uiteindelijk te hoog. Volgens een ingewijde hebben Biden en Manchin zondagavond ook een gesprek gehad. Daarbij werd de mogelijkheid opengehouden dat er nieuwe onderhandelingen over het pakket zouden komen.

Of Biden delen van zijn wetsvoorstel kan redden, hangt nu af van de nieuwe onderhandelingen met Manchin. De president heeft voor het plan de stemmen van alle vijftig Democratische senatoren nodig, aangezien de vijftig Republikeinse senatoren allemaal tegen zullen stemmen. Bij gelijke stemmen kan vicepresident Kamala Harris de beslissende stem geven. De Democratische Senaatsleider Chuck Schumer zou naar verluidt in januari wil stemmen over een herziene versie van het economische plan van Biden.