Europees record van 15 miljoen containers voor Rotterdamse haven

In de Rotterdamse haven komt woensdag de 15 miljoenste container van dit jaar aan. “Het is voor de eerste keer dat een Europese haven door deze magische grens breekt”, laat het Havenbedrijf Rotterdam weten.

Op basis van gemiddelde volumes per dag berekende het Havenbedrijf dat de 15 miljoenste woensdag in de Rotterdamse haven wordt geladen of gelost. Exacter zou het niet te bepalen zijn. Er liggen doorgaans meerdere containerschepen tegelijk te laden of te lossen. Ook komen er bijvoorbeeld per trein of binnenvaartschip containers naar Rotterdam.

Na een dip vanwege de uitbraak van het coronavirus is de Rotterdamse containeroverslag in de eerste negen maanden van dit jaar met 7,8 procent in TEU gegroeid. TEU is de afkorting van twenty feet equivalent unit, de afmeting van de meest gangbare container en een begrip dat wereldwijd door rederijen en havenbedrijven wordt gebruikt om aantallen uit te drukken.

Dat de overslag de laatste tijd hard groeit komt doordat de economie de laatste tijd duidelijk herstel toonde en consumenten meer zijn gaan besteden. En dit terwijl de internationale scheepvaart dit jaar ook te maken heeft gekregen met verstoringen door een blokkade in het Suez-kanaal en corona-uitbraken in Chinese havens. Die verstoringen zetten de logistieke ketens wereldwijd onder druk. De transportprijzen zijn hierdoor de afgelopen kwartalen ook flink toegenomen.

“Voor 2022 verwachten we dat de drukte op de Rotterdamse containerterminals voorlopig zal voortduren. Dat komt doordat de internationale vloot van containerschepen en de terminalcapaciteit niet voldoende groeien om aan de vraag te voldoen”, zegt Emile Hoogsteden, commercieel directeur van het Havenbedrijf Rotterdam.