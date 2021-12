Limburgs vliegveld en Schiphol onderzoeken samenwerking

Maastricht Aachen Airport (MAA) en Schiphol onderzoeken de mogelijkheid van nauwere en verregaande samenwerking. Daarbij worden twee scenario’s bekeken. In het ene scenario wordt samenwerking in onder meer de exploitatie, commercie en vastgoedontwikkeling bekeken zonder dat Schiphol een belang neemt in de Limburgse luchthaven. In het andere scenario is die deelname van Schiphol in MAA er wel. Dat maakte de Provincie Limburg bekend.

Mocht het tot verregaande samenwerking komen, dan wordt dit voornemen eerst voorgelegd aan de provincie Limburg als aandeelhouder van MAA. Provinciale Staten worden in die afweging betrokken. Daarbij wordt rekening gehouden met een recente analyse naar de toekomst van de noodlijdende luchthaven. Een van de scenario’s daarbij is sluiting van het vliegveld. Deze optie zou qua kosten en baten de beste zijn, bleek uit dat onderzoek.

Royal Schiphol Group is al eigenaar en exploitant van Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport. Daarnaast heeft Schiphol een meerderheidsbelang van 51 procent in Eindhoven Airport. Deze luchthavens handelen vooral passagiersvervoer af, in tegenstelling tot beoogd samenwerkingspartner MAA: dat vliegveld moet het vooral hebben van luchtvracht.