McDonalds Japan rantsoeneert frites vanwege aardappeltekort

Japanners kunnen vanaf vrijdag een week lang alleen nog maar een kleine portie frites bestellen bij McDonalds. Vanwege toeleveringsproblemen zijn er weinig aardappelen voor handen in Japan en ziet de fastfoodketen zich gedwongen deze maatregel te nemen.

“Als gevolg van grootschalige overstromingen in de buurt van de haven van Vancouver en de wereldwijde krapte in de toeleveringsketen veroorzaakt door de pandemie van het coronavirus, zijn er vertragingen in de aanvoer van aardappelen”, staat dinsdag in een verklaring van McDonalds. Het bedrijft hoopt met de rantsoenering ervoor te zorgen dat klanten nog steeds friet kunnen bestellen, ook al blijkt “de stabiele inkoop van grondstoffen” lastig.

De maatregel geldt ook op eerste kerstdag, een dag die Japanners graag vieren met een maaltijd bij een Amerikaans fastfoodbedrijf. Bovendien sluiten veel bedrijven en scholen hun deuren de komende week vanwege vakantie en is het sowieso een drukke periode voor restaurants.