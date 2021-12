Plus en Coop moeten 12 supermarkten verkopen voor fusie

Supermarktketens Plus en Coop moeten in totaal twaalf filialen verkopen om te mogen fuseren. Die eis stelt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) omdat er anders in bepaalde dorpen te weinig concurrentie overblijft na de fusie, waarmee het op twee na grootste supermarktconcern van Nederland ontstaat.

Op nationaal niveau ziet de ACM geen problemen opdoemen met de concurrentie tussen supermarkten, dus stemt de instantie onder voorwaarden in met de samensmelting. Samen hebben de twee ketens ongeveer zeshonderd supermarkten. Plus en Coop verkopen onder meer winkels in Wehl, Ruurlo, Ravenstein en op Vlieland.

Plus en Coop kondigden hun fusie in september aan. De twee bedrijven vinden het belangrijk om op grotere schaal te kunnen werken zodat ze de concurrentie met Albert Heijn en Jumbo beter aankunnen. Schaalgrootte is belangrijk voor supermarktbedrijven, omdat in de strijd om klanten vaak scherp op de prijzen wordt gelet waardoor de marges klein zijn.

Bij de gecombineerde supermarktketens, die samen een omzet van zo’n 5 miljard euro hebben, werken zo’n 40.000 mensen. Door de fusie gaan ook banen verloren, maar het exacte aantal is nog niet bekend. Het hoofdkantoor van Coop in Velp gaat op termijn sluiten. De hoofdkantoren van de twee bedrijven worden samengevoegd in Utrecht, waar het hoofdkantoor van Plus nu al is gevestigd.