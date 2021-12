Techaandelen Hongkong verspelen deel van hun winst

De opleving op de aandelenbeurzen in New York heeft woensdag geen overtuigend vervolg gekregen op de handelsvloeren in Azië. De belangrijkste graadmeters kwamen amper in beweging. Nadat techbedrijven zoals Alibaba in Hongkong aanvankelijk veel hoger koersten, gaven ze een deel van hun winsten later weer prijs. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond de omikronvariant van het coronavirus in de gaten en verwerkten opmerkingen van de Chinese overheid over de economie.

Het Chinese agentschap voor macro-economische planning zei dat de economie van het Aziatische land zijn groei op een “redelijk” niveau kan voortzetten. China zal de overheidsuitgaven opvoeren en de steun aan producenten en kleine bedrijven verstevigen, zei vicedirecteur Ning Jizhe in een interview met staatspersbureau Xinhua.

Techaandelen met een notering aan de Hongkongse beurs leken aanvankelijk op te leven na die opmerkingen. Maar uiteindelijk belandden ze dichter bij hun slotprijs van een dag eerder. Alibaba stond 0,2 procent hoger en JD.com won 1,7 procent, na winsten van ruim 5 procent eerder op de dag.

Een opvallende uitschieter was het videoplatform Bilibili, dat ruim 11 procent omhoog schoot. Eerder verloor de app voor video’s over games en entertainment nog flink aan waarde na een megaboete voor een Chinese influencer.

Op de beurs in Tokio waren de ogen gericht op Sony, dat 2,4 procent won. Een dochterbedrijf van het Japanse conglomeraat heeft een fusiedeal gesloten met het Indiase mediaconcern Zee Entertainment Enterprises. Dit geeft Sony een stevige basis in groeimarkt India.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent lager op 28.503,26 punten. De beurs in Shanghai boekte tussentijds een marginale winst en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,1 procent en de Kospi in Seoul steeg 0,2 procent..