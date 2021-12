Techsector voert AEX-index aan, Ahold Delhaize sterkste daler

Tech- en chipfondsen waren woensdag de duidelijkste winnaars in de AEX-index in Amsterdam. De leidende graadmeter ging in het kielzog van Wall Street mee omhoog. Beleggers zijn voorzichtig vanwege de grote onzekerheid rond de omikronvariant van het coronavirus. Supermarktconcern Ahold Delhaize was de sterkste daler met een verlies van 1,2 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway zag een eerdere winst van een paar procent goeddeels verdampen, maar sloot nog wel op winst.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,9 procent op 782,08 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 1046,54 punten. Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,9 procent.

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, hield nog 0,7 procent van zijn eerdere winst over. Beleggers reageerden in eerste instantie zeer enthousiast op de deal van de maaltijdbezorger om in het Verenigd Koninkrijk boodschappen te gaan bezorgen voor de Britse supermarkt One Stop. Ook de plannen van concurrent Delivery Hero om de Duitse markt te verlaten en de Japanse activiteiten af te stoten vielen in de smaak bij beleggers. Maar gedurende de sessie ebde het enthousiasme weg.

Delivery Hero won dik 11 procent in Frankfurt. Naast Duitsland trekt het bedrijf zich ook terug in Japan. De maaltijdbezorger kondigde in mei nog zijn terugkeer naar de Duitse markt aan, nadat het bedrijf minder dan drie jaar geleden zijn lokale activiteiten had verkocht aan Just Eat Takeaway. De activiteiten in Japan werden pas in september gestart. Door de hoge concurrentiedruk, een tekort aan bezorgers en betere mogelijkheden in andere markten heeft Delivery Hero nu weer anders besloten.

Betalingsbedrijf Adyen voerde de AEX aan met een winst van 3,2 procent. Ook chiptoeleverancier ASM International won 3,2 procent. Sectorgenoot BE Semiconductor won 2,1 procent. Verder stonden chipmachinemaker ASML en techinvesteerder Prosus in de bovenste regionen.

Bij de kleinere bedrijven maakte Vivoryon een koerssprong van bijna 18 procent. De biotechnoloog kwam met positief nieuws over zijn belangrijkste medicijn in ontwikkeling. De Amerikaanse toezichthouder voor geneesmiddelen FDA heeft ingestemd met een sneller beoordelingsproces van een experimenteel medicijn tegen de vroegste fase van Alzheimer.

De euro was 1,1325 dollar waard, tegen 1,1266 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 71,91 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 74,62 dollar per vat.