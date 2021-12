Aandacht voor biotechnologiebedrijf Pharming op rustig Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar Pharming. Het biotechnologiebedrijf kondigde aan zijn strategische samenwerking met de Franse farmaceut Sanofi te verlengen. Beleggers houden verder vooral de ontwikkelingen rond de omikronvariant in de gaten. De zorgen over de economische impact van de maatregelen in verschillende landen om het virus in te dammen zijn de afgelopen dagen weer wat afgenomen.

De AEX-index stevent op basis van de openingsindicatoren af op een hoger begin van de laatste volle handelsdag van de week. Vrijdag is de Amsterdamse beurs een halve dag open vanwege kerstavond. Ook elders in Europa lijken de beurzen met winsten te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen donderdag vooruit. De Nikkei in Tokio sloot 0,8 procent in de plus.

Pharming en Sanofi verlengden hun strategische samenwerkingsovereenkomst voor productie met vijf jaar. De biotechnoloog zal daarnaast de realisatie van een eigen productiefaciliteit op het Pivot Park in Oss niet langer nastreven. Het bedrijf zal het in aanbouw zijnde complex wel voor andere doeleinden blijven gebruiken. Hierdoor zal Pharming ongeveer 40 miljoen dollar (ruim 35 miljoen euro) aan investeringskosten besparen.

IMCD kondigde opnieuw een kleine overname aan. De chemicaliƫndistributeur koopt Polychem, een leverancier van chemische grondstoffen en toevoegingen in Oostenrijk en Zuidoost-Europa. De overname zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 worden afgerond. Een aankoopsom werd niet gegeven. Polychem behaalde in 2020 een omzet van 25 miljoen euro en telt 65 medewerkers.

Aegon liet weten dat de verkoop van de Oost-Europese en Turkse activiteiten van de verzekeraar aan Vienna Insurance Group (VIG) eindelijk kan doorgaan. De overname werd lang tegengehouden door Hongarije, dat een veto uitsprak. VIG heeft nu afgesproken dat een Hongaars staatsbedrijf een belang van 45 procent neemt in de Hongaarse activiteiten van Aegon, maar ook in de Hongaarse tak van de Oostenrijkse verzekeraar.

Ook gaat recyclingbedrijf Cabka Group definitief naar de beurs in Amsterdam. De van oorsprong Duitse onderneming voor hergebruik van plastics krijgt zijn notering via een overname door de lege beurshuls Dutch Star Companies Two.

De euro was 1,1336 dollar waard, tegen 1,1325 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 72,88 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 75,39 dollar per vat.