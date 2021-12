Chinese webwinkel JD.com onderuit op beurs in Hongkong

De Chinese webwinkel JD.com is donderdag flink onderuit gegaan op de beurs in Hongkong. De koersval volgde op de aankondiging van het Chinese internetconcern Tencent om een groot deel van zijn aandelen in het e-commercebedrijf als dividend uit te keren aan zijn aandeelhouders. De stemming op de Aziatische aandelenmarkten was verder gematigd positief in navolging van de koerswinsten op Wall Street.

De lockdown in de Chinese miljoenenstad Xi’an zorgde daarbij voor enige terughoudendheid. China is erop gebrand om het aantal coronabesmettingen onder controle te houden aangezien over ruim een maand het Chinees Nieuwjaar wordt gevierd, een feestdag waarvoor veel Chinezen naar familie reizen. Kort daarna beginnen de Olympische Spelen in Beijing.

JD.com kelderde 7 procent en Tencent won 4 procent. Tencent keert een belang van 16,4 miljard dollar in JD.com als dividend uit aan zijn aandeelhouders. Het aandelenbelang van Tencent in het op een na grootste Chinese e-commercebedrijf neemt daardoor af van ongeveer 17 procent tot 2,3 procent. Volgens Tencent, dat voor het eerst in 2014 in JD.com investeerde, is de tijd rijp om zijn belang te verspreiden aangezien het bedrijf sterk genoeg is om zijn eigen groei te financieren. Het Amerikaanse Walmart neemt na de transactie het stokje over van Tencent als grootste aandeelhouder van JD.com.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de beurs in Shanghai won 0,3 procent. De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,8 procent hoger op 28.798,37 punten. De Kospi in Seoul klom 0,4 procent en de Australische All Ordinaries dikte 0,3 procent aan.