Europese gasprijs zakt flink in door naderende schepen met lng

De Europese gasprijs is donderdag plots flink gedaald. Waarschijnlijk komt dat doordat er minstens tien en mogelijk tientallen schepen vol met Amerikaanse lng, oftewel vloeibaar gemaakt aardgas, op weg zijn naar Europa. Dat extra gas kan volgens kenners als compensatie dienen voor de gebrekkige leveringen uit Rusland.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, liep in de loop van de dag terug tot zo’n 133 euro. Dinsdagmiddag piekte de gasprijs nog op bijna 188 euro. Toen bereikte de gasprijs een nieuw recordniveau doordat er geen gasleveringen waren via de Yamal-pijpleiding van Rusland naar Duitsland. Ook het besluit van Frankrijk om een viertal kernreactoren uit te zetten voor extra onderhoud stuwde de prijs.

Dat de prijzen nu weer hard dalen komt volgens deskundigen van adviesfirma Inspired Energy niet alleen door het nieuws over de schepen. Zij denken dat de prijzen ook omlaag gaan door speculatie dat sommige handelaren bepaalde posities zouden willen sluiten in aanloop naar de feestdagen. In deze periode van het jaar is de handel doorgaans ook wat dunner, en dat kan voor extra volatiele prijzen zorgen.

Toch liggen de prijzen nog altijd fors hoger dan voorheen. Dit jaar zijn de gasprijzen in Europa namelijk meer dan verzesvoudigd. Dit komt omdat Rusland de voorraden aan banden legde, net toen de door pandemie getroffen economie├źn weer opengingen en de vraag naar energie sterk toenam. Er is sprake van een soort energiecrisis. Vooral kleinere energieleveranciers, die minder middelen hebben om de risico’s op prijsstijgingen af te dekken, komen door de sterke stijging van de prijzen van gas en elektra in de problemen. Ze moeten nu vaak energie inkopen die duurder is dan wat hun klanten ervoor betalen.

In Nederland zijn in korte tijd al diverse kleine energiebedrijven omgevallen door de gestegen prijzen. Het kabinet heeft ook al maatregelen aangekondigd. De energiebelasting wordt eenmalig verlaagd en mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen een extra tegemoetkoming om de stijgende energieprijzen op te vangen. Ook een sector als de glastuinbouw wordt hard geraakt door de situatie. Niet alleen worden tuinders in de portemonnee getroffen, ook is er steeds meer vrees voor een tekort aan gas. Donderdag overlegde de branche nog met het ministerie van Economische Zaken over de vraag wat te doen als het gas echt op is.