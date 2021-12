GrandVision en EssilorLuxottica verkopen brillenzaken Eye Wish

Optiekconcern GrandVision en brillenproducent EssilorLuxottica hebben een koper gevonden voor de brillenzaken van Eye Wish. In totaal 142 winkels in Nederland gaan inclusief de merknaam en samen met 35 Belgische GrandOptical-zaken over naar de Oostenrijkse branchegenoot MPG, bekend van optiekketen Hallmann en brillenmerk Robert La Roche.

De verkoop is het gevolg van de toezeggingen die EssilorLuxottica aan de Europese Commissie moest doen om GrandVision, dat tevens het moederbedrijf is van Pearle, te mogen overnemen. De Europese marktwaakhond was bang dat er door de overname in verschillende landen te weinig concurrentie over zou blijven. Onlangs werden daarom ook al winkels in Italiƫ van de hand gedaan.

Eye Wish is eigenlijk goed voor zo’n 260 winkels. Van Brussel hoefden niet alle zaken te worden verkocht. Wel werd bepaald dat GrandVision en EssilorLuxottica de merknaam Eye Wish moesten opgeven. De filialen die bij de brillencombinatie blijven krijgen binnenkort daarom een andere naam op de gevel. Maar hoe ze precies gaan heten, is nog niet bekend.

De verkochte winkels zullen straks worden ondergebracht bij de Optic Retail International Group BENE, een onderdeel van MPG. Ook het personeel dat in deze filialen werkt, gaat mee naar de nieuwe eigenaar. Hoeveel medewerkers het precies betreft wordt volgens een woordvoerster niet naar buiten gebracht. Ook is niet bekendgemaakt hoeveel geld er is gemoeid met de deal, die naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar wordt afgerond.

EssilorLuxottica, een Frans-Italiaans fusiebedrijf dat zowel lenzen voor brillen maakt als monturen onder eigen merknamen als Ray-Ban maar bijvoorbeeld ook voor allerlei luxemerken, kondigde de overname van GrandVision in 2019 aan. Met die overname was zo’n 7,3 miljard euro gemoeid, maar de deal kon pas na het nodige juridische gesteggel tussen de partijen definitief worden afgerond. GrandVision verdwijnt begin januari van de beurs in Amsterdam.