Lufthansa moet vluchten schrappen vanwege zieke piloten

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa moet de komende dagen meerdere vluchten schrappen omdat te veel piloten ziek zijn. Het gaat om piloten met als standplaats Frankfurt die op de Airbus A330 en A340 mogen vliegen, meldt luchtvaartwebsite aero.de. Daardoor kunnen tot en met zondag een aantal intercontinentale vluchten met bestemmingen als Boston, Houston en Washington niet doorgaan.

Lufthansa deed een oproep om nog piloten te vinden, maar dat haalde niets uit. Het bedrijf zei een “zeer grote buffer” te hebben ingebouwd voor de planning, maar door onder meer quarantainegevallen was daar al minder van over. Ook is er sprake van een “piek aan vluchten van midden december tot begin januari” die tot grote moeilijkheden leidde om de vluchten vol te plannen. Volgens een woordvoerder was “het extreem hoge gehalte zieken” de druppel. Lufthansa wil de getroffen passagiers omboeken.

Of de ziektegevallen samenhangen met de opkomst van de omikronvariant kan Lufthansa niet zeggen. De luchtvaartmaatschappij heeft geen informatie over het ziektebeeld van zijn personeelsleden.