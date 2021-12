Moederbedrijf Facebook verzet zich tegen gedwongen verkoop Giphy

Facebook-moederbedrijf Meta gaat in beroep tegen een Brits bevel om animatieplatform Giphy te verkopen. Volgens het concern van topman Mark Zuckerberg is er helemaal geen bewijs dat de overname van de database voor gif-animaties in 2020 door het socialemediabedrijf de concurrentie te veel schaadt.

De Britse markttoezichthouder CMA trok die conclusie onlangs wel en oordeelde daarom dat de samenvoeging ongedaan moest worden gemaakt. De Giphy-deal belemmerde volgens de CMA vooral de concurrentie op de markt voor onlineadvertenties. Zo zou Meta gif-animaties op concurrerende platforms kunnen verwijderen, beredeneerde de toezichthouder.

Giphy is een database van gif-animaties voor sociale media en chatapps. Daarmee kunnen gebruikers chatgesprekken of berichtjes op sociale media opleuken. De animaties kunnen ook gebruikt worden voor reclames. Voor het toenmalige Facebook was de overname in mei vorig jaar logisch. De helft van alle animaties die vanuit Giphy worden verstuurd, komt op apps of websites van het bedrijf.

De overname kwam Meta eerder al op een boete van 50,5 miljoen pond (44,5 miljoen euro) te staan van de CMA. Giphy moest apart worden gehouden van de rest van het concern voordat de Britten toestemming zouden geven, maar het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp gaf daar te weinig informatie over.