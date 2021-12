NN werkt aan compensatieregeling voor te veel betaalde rente

Verzekeraar NN gaat klanten compenseren die bij dochter Nationale-Nederlanden Bank te veel rente betaalden voor hun consumptieve krediet. Ook mensen die voorheen klant waren bij Delta Lloyd Bank en OHRA Bank komen voor een vergoeding in aanmerking. Hoeveel geld NN voor de compensatieregeling opzij gaat zetten, is nog niet bekend.

NN komt met de regeling naar aanleiding van enkele uitspraken van klachteninstituut Kifid. Dat bepaalde dat de rentes van leningen in veel gevallen niet genoeg meebewogen met de marktrente. Dat moet wel als er een variabele rente is afgesproken en er niet voldoende duidelijk is gemaakt wanneer de bank de rente mag wijzigen.

NN werkt nog aan de details van de regeling. Die verwacht de verzekeraar in de tweede helft van volgend jaar te kunnen presenteren. Klanten van NN zullen vervolgens automatisch worden benaderd. De verzekeraar is van plan een meldpunt op te zetten voor oud-klanten.

Ook andere banken en verzekeraars hebben de afgelopen periode bekendgemaakt klanten en voormalige klanten te gaan compenseren. Deze week maakte bijvoorbeeld de Volksbank, het moederbedrijf van SNS en RegioBank, bekend met een regeling te komen. Daar trekt het concern 15 miljoen euro voor uit. ING zette eerder 180 miljoen euro opzij en ABN AMRO 250 miljoen euro. Bij Rabobank is er 100 miljoen euro met de compensatie gemoeid, exclusief de kosten voor rente op rente en uitvoeringskosten.