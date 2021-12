Online energiecontract afsluiten bij Greenchoice kan even niet

Energieleverancier Greenchoice is tijdelijk gestopt met de mogelijkheid om online een contract voor gas en elektra af te sluiten. Door de plotse stijgingen van gas- en elektriciteitsprijzen is het risicovol om te veel nieuwe klanten aan te nemen, legt een woordvoerder uit. Wie toch een nieuw contract bij de leverancier wil afsluiten, kan dat alleen nog maar telefonisch doen.

Greenchoice deed de ingreep eerder deze week. De energieleverancier, die zich laat voorstaan op zijn groene karakter, is voorlopig ook niet op vergelijkingssites te vinden. Bij prijsvergelijker Independer is het sowieso tijdelijk niet mogelijk om aanbieders van gas en licht te vergelijken vanwege de hoge prijzen, zo staat op de site.

Onlangs bereikte de prijs voor gas een nieuwe recordhoogte en ook elektriciteit stijgt hard mee. Plotse stijgingen brengen volgens Greenchoice moeilijkheden met zich mee bij het aannemen van nieuwe klanten. Voor ieder nieuw contract moet het bedrijf gas en elektriciteit inkopen. Normaal gesproken zijn de prijzen daarvoor redelijk voorspelbaar, maar nu zijn er zulke sterke schommelingen dat het voor inkopers onzeker is wat dit per nieuwe klant kost.

Wettelijk is een klantenstop door energieleveranciers verboden. Greenchoice laat via zijn site weten dat nieuwe contracten telefonisch af te sluiten zijn, meldt de zegsman. Het bedrijf heeft bijna 600.000 particuliere klanten, naast enkele tienduizenden zakelijke afnemers. Zij hoeven volgens de woordvoerder niet te vrezen voor problemen bij hun leverancier. “Laten we vooropstellen dat we een financieel gezond bedrijf zijn. Maar dat moet ook zo blijven, dat is nu het punt.”