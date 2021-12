Philips: gunstige eerste testresultaten voor slaapapneuapparaten

Medisch technologiebedrijf Philips denkt dat de kans op langetermijngevolgen voor de gezondheid van gebruikers van zijn slaapapneuapparaten door chemische reacties klein zijn. Het bedrijf liet de afgelopen tijd de eerste generatie van die apparaten testen. Verder is nog veel onduidelijk. Philips heeft nog geen resultaten over de gevolgen van afbrokkelend isolatieschuim of over de materialen die in nieuwere generaties van de apparaten gebruikt werden.

Begin dit jaar maakte Philips bekend de apparaten tegen slaapapneu te gaan terugroepen. De beademingsapparaten behandelen de aandoening waarbij door ontspanning van de spieren ademstops ontstaan. Dit kan leiden tot een minder diepe slaap en dat heeft weer allerlei medische gevolgen. De apparaten bevatten een isolatieschuim dat bleek te kunnen afbrokkelen wat gevaarlijk kan zijn voor de patiƫnten.

Daarnaast zou het schuim, als het in aanraking kwam met bepaalde schoonmaakmiddelen, tot chemische reacties kunnen leiden. De gassen die daarbij vrijkomen werden ook als potentieel schadelijk gezien. Uit het onderzoek dat Philips heeft laten uitvoeren op de apparaten van de eerste generatie, blijken die gevolgen dus mee te vallen. Die apparaten vormen ruim de helft van de terugroepactie.

Verdere gezondheidsonderzoeken lopen nog. Daarbij worden de nieuwere generaties van de apparaten bekeken. Ook wordt bepaald wat de gezondheidsrisico’s zijn door het afbrokkelende schuim.

Philips is al begonnen met vervangen van apparaten of ze te repareren met een ander geluidsisolerend materiaal. Aan die terugroepactie verandert door de resultaten niets. Voor de hele terugroepactie heeft het bedrijf 500 miljoen euro gereserveerd. Mogelijk komen daar nog schadeclaims van gebruikers bovenop. Met name in de Verenigde Staten zijn daar al rechtszaken over aangespannen.